Mette a segno una rapina in un negozio a Montecorvino Pugliano poi aggredisce il dipendente. Arrestato

E’ stato arrestato l’uomo ritenuto responsabile di una rapina messa a segno ieri sera in un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi, in via Verdi, a Montecorvino Pugliano.
L’uomo, dopo aver rubato materiale vario per circa cento euro, è stato scoperto da un dipendente aggredendolo. Soccorso da un’ambulanza del Vopi, il dipendente è stato condotto all’ospedale di Salerno con ferite al volto e al capo.
I carabinieri, dopo aver analizzato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, hanno identificato e arrestato l’aggressore, di origine straniera.
