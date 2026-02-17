Mette a segno una rapina in un negozio a Montecorvino Pugliano poi aggredisce il dipendente. Arrestato

17/02/2026 Cronaca Nessun commento
E’ stato arrestato l’uomo ritenuto responsabile di una rapina messa a segno ieri sera in un’attività commerciale gestita da cittadini cinesi, in via Verdi, a Montecorvino Pugliano.

L’uomo, dopo aver rubato materiale vario per circa cento euro, è stato scoperto da un dipendente aggredendolo. Soccorso da un’ambulanza del Vopi, il dipendente è stato condotto all’ospedale di Salerno con ferite al volto e al capo.

I carabinieri, dopo aver analizzato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, hanno identificato e arrestato l’aggressore, di origine straniera.

