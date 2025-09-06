Metropolitana di Salerno, Gerardo Arpino spiega le funzioni del binario 8 e del semaforo di Torrione

Giovedì mattina, è avvenuta la riapertura della metropolitana di Salerno sulla tratta Stazione Centrale-Stadio Arechi sottoposta negli ultimi sei mesi a importanti interventi di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria per un investimento economico complessivo di oltre 20 milioni di euro. Gli utenti però hanno segnalato dei disservizi: il binario 8 non è ancora operativo per la metro ed il semaforo di Torrione è ancora in funzione.
Per saperne di più e avere informazioni precise in merito abbiamo ospitato in diretta il segretario generale del sindacato dei trasporti Filt-Cgil di Salerno, Gerardo Arpino. Ha chiarito la funzione del binario 8 e del semaforo.
Ascolta
Gerardo Arpino su alcune funzioni della Metropolitana
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.