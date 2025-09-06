Metropolitana di Salerno, Gerardo Arpino spiega le funzioni del binario 8 e del semaforo di Torrione

Giovedì mattina, è avvenuta la riapertura della metropolitana di Salerno sulla tratta Stazione Centrale-Stadio Arechi sottoposta negli ultimi sei mesi a importanti interventi di adeguamento strutturale e manutenzione straordinaria per un investimento economico complessivo di oltre 20 milioni di euro. Gli utenti però hanno segnalato dei disservizi: il binario 8 non è ancora operativo per la metro ed il semaforo di Torrione è ancora in funzione. 

Per saperne di più e avere informazioni precise in merito abbiamo ospitato in diretta il segretario generale del sindacato dei trasporti Filt-Cgil di Salerno, Gerardo Arpino. Ha chiarito la funzione del binario 8 e del semaforo.
Gerardo Arpino su alcune funzioni della Metropolitana
