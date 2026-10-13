Metronotte trovato morto in auto ad Agropoli con una ferita alla gola, ipotesi omicidio

13/10/2026 Cronaca Nessun commento
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Era un metronotte di 55 anni, originario di Eboli, Walter Avallone, l’uomo trovato senza vita, questa mattina, all’interno di un’auto in località Trentova, ad Agropoli.

Il corpo era sul sedile lato guida di una Ford bianca, in una pozza di sangue, con una profonda ferita alla gola provocata da un’arma da taglio. Gli investigatori non escludono l’ipotesi dell’omicidio.

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Nell’auto, posta sotto sequestro, sono stati eseguiti i rilievi da parte dei carabinieri che stanno inoltre esaminando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire gli spostamenti della vittima e chiarire la dinamica dell’accaduto.

A dare l’allarme è stato un carabiniere in congedo che, mentre faceva jogging nella zona dell’oasi naturalistica di Trentova, ha notato la portiera aperta dell’auto e si è avvicinato, scoprendo il corpo.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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