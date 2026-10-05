Metal detector dalle strade alle scuole, controlli a campione per il piano Scuole Sicure a Salerno. Il punto con Gianluca Sollazzo

Nuovi strumenti operativi per la Polizia Municipale di Salerno, che rafforza le proprie strategie di contrasto al degrado e di prevenzione della violenza. I metal detector portatili, recentemente acquistati dal Comune, sono già entrati in funzione -come riporta oggi “Il Mattino” – nelle attività ad alto impatto svolte dal Nucleo Operativo Sicurezza (NOS).
In una prima fase, i metal detector sono stati impiegati per le ispezioni mirate nei punti più delicati dal punto di vista della sicurezza. Ora il piano di sicurezza si allarga con il loro utilizzo danti agli istituti scolastici nell’ambito del progetto Scuole Sicure approvato dalla Prefettura.
L’iniziativa si inserisce in un piano integrato della sicurezza urbana che affianca alle verifiche fisiche l’impiego di unità cinofile per il contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi di aggregazione giovanile. Di sicurezza nelle scuole ma anche delle recenti polemiche per l’esposizione di uno striscione davanti a una scuola di Salerno, questa mattina, abbiamo parlato in diretta con il collega Gianluca Sollazzo de Il Mattino di Salerno.
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Gianluca Sollazzo su sicurezza nelle scuole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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