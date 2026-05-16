Messa in sicurezza del Fiume Tanagro. Lavori a Ponte Cappuccini. Il punto con il presidente Curcio

Sono ufficialmente iniziati i lavori di svuotamento della vasca Cappuccini e di sistemazione idraulica del Fiume Calore-Tanagro nel territorio comunale di Sassano.
Si tratta di un intervento atteso da anni e considerato strategico dal Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro per la sicurezza del territorio, soprattutto in una delle aree più critiche dell’intera asta fluviale.
L’intervento, finanziato dalla Regione Campania per un importo di circa un milione di euro, riguarda lo svuotamento della vasca di sedimentazione in località Ponte Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni dell’alveo fino al Ponte Fornino. Un’opera ritenuta fondamentale per ridurre il rischio idraulico in un’area che, negli anni, ha più volte destato forte preoccupazione tra residenti e amministratori locali. In occasione di forti precipitazioni, infatti, il livello del fiume arrivava spesso vicino alla soglia critica del ponte, con il rischio di allagamenti per le abitazioni vicine e possibili problemi per la viabilità della zona. Ne abbiamo parlato in diretta con il presidente del Consorzio di Bonifica, Beniamino Curcio
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Curcio su Fiume Tanagro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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