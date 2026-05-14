Mercato San Severino, una città più accessibile attraverso l’avvio del P.E.B.A.

Una città senza barriere, completamente accessibile e inclusiva. È questo l’obiettivo annunciato dal Comune di Mercato San Severino attraverso l’avvio del percorso legato all’attuazione del PEBA, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche.
Il programma d’intervento, già finanziato dalla Regione Campania, punta alla rimozione degli ostacoli ancora presenti sul territorio urbano e che limitano una mobilità libera e sicura per le persone con disabilità.
L’amministrazione comunale ha avviato due percorsi paralleli. Da un lato è in corso una mappatura completa del tessuto urbano da parte degli uffici comunali; dall’altro è stato predisposto un questionario online rivolto ai cittadini. L’iniziativa coinvolge persone con disabilità motorie, anziani, bambini, ipovedenti, non vedenti, persone sorde, caregiver familiari, volontari e rappresentanti delle associazioni del terzo settore.
L’obiettivo è raccogliere segnalazioni e indicazioni utili per individuare le criticità presenti sul territorio e programmare gli interventi necessari. Il questionario è disponibile sul sito istituzionale dell’ente.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.