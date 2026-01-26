Mercato San Severino, un milione e mezzo per recuperare la Chiesa della SS Annunziata

Quasi un milione e mezzo di euro dal Ministero della Cultura per la Chiesa della  SS Annunziata, alla frazione Costa di Mercato San Severino, che quindi potrà tornare alla bellezza originaria, deturpata dal terremoto del 1980.

L’intervento, finanziato con un milione 400 mila euro, è inserito nella Programmazione triennale degli interventi per il recupero e la conservazione dei beni culturali. Sarà possibile porre in essere interventi di conservazione, consolidamento statico, rifacimento del tetto, ricostruzione delle capriate di copertura e pulizia delle superfici lapidee. Gli interventi saranno coordinati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici e Culturali di Salerno e Avellino, oggi guidata dall’arch. Anna Onesti.

“E’ una ferita che si rimargina – afferma il sindaco Antonio Somma – un intervento atteso che restituirà finalmente il luogo di culto alla comunità ed al patrimonio storico della città, insieme alla messa in sicurezza dell’edificio ai fini di una piena fruibilità dell’ex SS 88 più volte chiusa, in passato, a causa del rischio cedimenti proprio della chiesa. La scelta di finanziare con una somma cospicua il pieno recupero della SS Annunziata assume per la comunità di Costa, per il suo parroco don Giovanni Mascia, e per l’intera città di Mercato S. Severino un valore doppio perché si ricuce un doloroso strappo, a 46 anni di distanza dal sisma, con la sua identità, la sua storia, la sua fede”.  

