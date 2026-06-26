Mercato San Severino, nasce SanseverinoLAB, il primo laboratorio italiano di archeologia medievale

È stato inaugurato questa mattina il SanseverinoLAB, il primo laboratorio italiano di archeologia medievale a vocazione transdisciplinare, frutto dell’intesa fra Comune di Mercato San Severino, università e Soprintendenza.
Il progetto, che sarà realizzato al terzo piano della casa comunale, è pensato per valorizzare e diffondere il patrimonio culturale e storico del territorio, connettendo in modo trasversale diversi centri dipartimentali dell’Università di Salerno.
La presentazione del programma di attività per il biennio 2026-2027 ha fatto seguito all’accordo d’intenti siglato dal sindaco Antonio Somma con l’ateneo salernitano oggi rappresentato dal Rettore Virgilio D’Antonio e la Soprintendenza di Salerno e Avellino, con la Soprintendente Anna Onesti.
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somma d’antonio onesti
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