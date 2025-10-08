Mercato San Severino, incontro con una delegazione dello Zambia sul tema delle adozioni internazionali 

Importante incontro sul tema delle adozioni internazionali quello che si è svolto a Mercato San Severino, che avvicina Italia e Zambia, nel segno della tutela dei bambini e della promozione del diritto alla crescita in famiglia.
Nella cittadina della Valle dell’Irno si è svolta in un clima di cordialità e collaborazione la visita istituzionale di una delegazione del Ministero zambiano, accompagnata da una rappresentanza dell’Associazione “Il Mantello” che si occupa di adozioni internazionali. Nel corso dell’incontro sono state approfondite le buone pratiche nel campo della tutela dei minori e delle politiche familiari.
“L’obiettivo è quello di incentivare le adozioni in un Paese, lo Zambia, che ha uno dei tassi di mortalità infantile più alti al mondo” è il commento del sindaco Antonio Somma.
