Mercato San Severino adotta il Peba per eliminare le barriere architettoniche

Il comune di Mercato San Severino ha adottato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), un passo significativo verso una città più accessibile e inclusiva.
Si apre ora la fase della partecipazione pubblica: il piano resterà pubblicato sul sito istituzionale per 30 giorni, durante i quali i cittadini potranno consultarlo. Nei successivi 30 giorni sarà possibile presentare osservazioni e proposte per contribuire al miglioramento del progetto. Le istanze potranno essere consegnate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure inviate tramite posta elettronica all’indirizzo dedicato.
L’iniziativa punta a programmare interventi per eliminare gli ostacoli che limitano l’accessibilità degli spazi pubblici.
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