Mercato San Severino adotta il Peba per eliminare le barriere architettoniche

04/08/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Il comune di Mercato San Severino ha adottato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (Peba), un passo significativo verso una città più accessibile e inclusiva.

Si apre ora la fase della partecipazione pubblica: il piano resterà pubblicato sul sito istituzionale per 30 giorni, durante i quali i cittadini potranno consultarlo. Nei successivi 30 giorni sarà possibile presentare osservazioni e proposte per contribuire al miglioramento del progetto. Le istanze potranno essere consegnate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico oppure inviate tramite posta elettronica all’indirizzo dedicato.

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L’iniziativa punta a programmare interventi per eliminare gli ostacoli che limitano l’accessibilità degli spazi pubblici.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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