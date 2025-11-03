Mercato immobiliare, compravendite e locazioni in crescita a Salerno e centri limitrofi. Il punto con Corrado Mirra (Fiaip)

Il mercato immobiliare è sempre molto dinamico, con prezzi in crescita nella città di Salerno, nei centri più vicini e nei paesi a forte vocazione turistica.
Prezzi in crescita per le compravendite ed anche per gli affitti. E’ quanto ha detto, intervenendo questa mattina in diretta, Corrado Mirra, vice presidente nazionale e presidente provinciale della FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali).
Più in generale il mercato immobiliare residenziale in Campania nel primo semestre dell’anno in corso ha registrato un aumento delle compravendite del +3,5%, posizionando la regione all’ottavo posto in Italia per numero totale di transazioni.
Corrado Mirra su mercato immobiliare
