Mensa scolastica a Salerno, al via ad ottobre con aumenti ma senza esenzioni. Il punto con Il Mattino di Salerno

A Salerno si assiste alla stuazione paradossale che vede da una parte aumentare il numero di alunni che il prossimo anno scolastico farà tempo pieno e dall’altra parte l’aumento delle tariffe che le famiglie dovranno pagare per usufruire della mensa scolastica.
Il servizio inizierà a ottobre e non prevede esenzioni per le famiglie economicamente più deboli. Ne abbiamo parlato in diretta, questa mattina, con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su aumento prezzo mensa scolastica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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