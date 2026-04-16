Mensa scolastica a Salerno, al via ad ottobre con aumenti ma senza esenzioni. Il punto con Il Mattino di Salerno

16/04/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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A Salerno si assiste alla stuazione paradossale che vede da una parte aumentare il numero di alunni che il prossimo anno scolastico farà tempo pieno e dall’altra parte l’aumento delle tariffe che le famiglie dovranno pagare per usufruire della mensa scolastica.

Il servizio inizierà a ottobre e non prevede esenzioni per le famiglie economicamente più deboli. Ne abbiamo parlato in diretta, questa mattina, con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su aumento prezzo mensa scolastica
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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