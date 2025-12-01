Medico del Ruggi sottoposto a procedimento disciplinare, pugno duro del Manager. Il commento di Tommaso Siani (La Città)

Pugno duro del direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Salerno, Ciro Verdoliva, che ha disposto un procedimento disciplinare ad una professionista dell’ospedale Ruggi, applicando al medico una sospensione dal lavoro per questioni comportamentali che hanno portato a violazioni regolamentari interne.
Alla dottoressa, delegata sindacale, sono stati comminati due distinti procedimenti disciplinari, con sospensione immediata dal lavoro e dallo stipendio: uno di sessanta giorni e un altro di 25 giorni.
Le richieste dei procedimenti disciplinari nei suoi confronti erano state inoltrate da tempo alla competente Commissione, già durante la direzione dell’ex manager Vincenzo D’Amato. I procedimenti nei confronti della dirigente medico sono stati adottati per questioni comportamentali che avrebbero coinvolto diversi altri professionisti del presidio cittadino. A nulla sono valsi i tentativi di difesa della dipendente ospedaliera che, circa due mesi fa, nella sua istanza difensiva ha respinto qualsiasi addebito, chiedendo di annullare i procedimenti a suo carico. Abbiamo commentato l’iniziativa con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Tommaso Siani su manager Verdoliva
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
