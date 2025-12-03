Medicina di prossimità, la risposta alle esigenze dei pazienti. Una riflessione con la dott.ssa Elisa Vitolo

Medicina di prossimità, la risposta alle esigenze dei pazienti.
La qualità della cura del paziente oncologico non dipende più soltanto dai progressi terapeutici e diagnostici, ma dalla capacità — oggi decisiva — di portare vicino al malato ciò di cui ha realmente bisogno. È questa la filosofia della medicina di prossimità, un modello che non solo migliora l’accessibilità ai servizi, ma contribuisce a decongestionare gli ospedali, spesso sovraccaricati da attività che potrebbero essere gestite altrove, e a restituire pienamente ai centri di alta specializzazione il loro ruolo: diagnosi avanzata, interventi complessi, cura altamente qualificata.
Potenziando la medicina territoriale, investendo su strutture capaci di dare risposte rapide e qualificate, rafforzando prevenzione, screening e percorsi assistenziali, diventa possibile costruire un sistema più umano, più efficace e più sostenibile.
È proprio questo modello organizzativo — sempre più al centro dell’attenzione del mondo sanitario nazionale — ad aver guidato il confronto nell’ambito del convegno “Integrazione ospedale–territorio per i pazienti oncologici: un modello da implementare”, svoltosi a Battipaglia.
Noi ne abbiamo parlato con la dott.ssa Elisa Vitolo, Direttore Generale del San Pio Medical Center
