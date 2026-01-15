Medici di Famiglia, in Campania non ancora assegnati 356 posti, nel Salernitano circa 100. Il parere del dottor D’Angelo

15/01/2026 Attualità, Primo Piano 1 commento
In Campania restano vuoti quasi metà dei posti disponibili per medici di famiglia. E’ quanto risulta dall’elenco degli incarichi pubblicato dalla Regione. Nel decreto dirigenziale si sottolinea che, a fronte di 704 incarichi, ne sono stati assegnati 356. Risultano, quindi, 348 quelli rimasti vacanti.

Nello specifico in provincia di Salerno coperti soltanto  62 posti su 159 disponibili. Considerando 1.500 pazienti per ciascun camice bianco, saranno oltre mezzo milione i cittadini campani che, di conseguenza, resteranno senza dottore. I dati confermano la grave crisi di vocazione e di scelta che investe la medicina generale, sostiene il Sindacato medici italiani.

Dall’elenco regionale, rimarca lo Smi, si evince che “in alcune zone non arriverà nessun nuovo medico. In tutte le Asl – continua il sindacato – sono stati assegnati meno incarichi di quelli previsti, anche perché molti giovani colleghi hanno preferito scegliere un’altra professione sanitaria. Una situazione che vede i medici pensionandi non voler più continuare, alcuni lasciano anche prima dell’età pensionabile, e i giovani non accettano le titolarità.

Sulla questione abbiamo chiesto anche il parere del presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D’Angelo, intervenuto in diretta.
  1. Giuseppe 15/01/2026

    La popolazione della provincia di Salerno e di un milione e 50.000 abitanti.
    I medici iscritti all’ordine della provincia di Salerno sono 8300.
    Il rapporto è di un medico ogni 126 abitanti.

