Medici di famiglia al lavoro anche di notte, i risultati di un’indagine in Campania. La testimonianza del dottor Elio Giusto

I medici di famiglia al lavoro anche durante la notte. A rivelarlo sono i dati che emergono da un’analisi condotta dalla Fimmg Campania e presentata durante il Congresso nazionale della federazione dei medici di medicina generale a Villasimius, in Sardegna.
Nel report “I reali orari in Medicina Generale” emerge un dato che la dice lunga sui carichi di lavoro: il 35% delle prescrizioni dematerializzate viene elaborato fuori dalla fascia oraria 8-20, ossia in orari serali, notturni e festivi. L’indagine, basata sui dati 2024 e riferita a circa 2.700 medici di medicina generale su 3.059 attivi in Campania, mostra un quadro eloquente: solo il 65% delle prescrizioni è registrato nelle ore canoniche (8-20); i due picchi principali di attività si collocano alle 21:30 e alle 7 del mattino, segno di una disponibilità costante anche fuori orario.
Numeri che parlano di una realtà diffusa in tutta Italia: la continuità dell’assistenza dei medici di famiglia non si ferma con la chiusura degli studi. La medicina generale non ha orari fissi, perchè l’esigenza di salute dei pazienti non li ha. Elio Giusto, segretario provinciale della Fimmg-Salerno, questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
