Maxi sequestro da 16 milioni di euro ad imprenditore di Angri già ai domiciliari

10/02/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Operazione della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro emesso dal Tribunale di Salerno e nata dalle indagini patrimoniali svolte dal Servizio Centrale Anticrimine e dalla Divisione Anticrimine di Salerno che hanno evidenziato come un imprenditore di Angri, D.C., attivo nei settori dei servizi di pulizia, immobiliare e nautico, attraverso propri parenti e altri prestanome abbia accumulato un ingente patrimonio, presunto frutto del reimpiego dei proventi delle attività delittuose in società e beni immobili.

L’uomo, ai domiciliari per associazione per delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione e per traffico di sostanze stupefacenti, è indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere dedita, tra l’altro, alla gestione illecita di giochi d’azzardo e al riciclaggio, con l’aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse parti del territorio nazionale.

Il sequestro ha riguardato  8 società, e relativi compendi aziendali, operanti nell’ambito delle pulizie e in quelli immobiliare, nautico e sanitario, nelle province di Salerno, Milano e Napoli; 22 fabbricati e 8 terreni ubicati nel salernitano; un’imbarcazione; 25 veicoli; 2 orologi di lusso e numerosi rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in oltre 16 milioni di euro. 

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

