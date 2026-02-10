Maxi sequestro da 16 milioni di euro ad imprenditore di Angri già ai domiciliari

Operazione della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di beni per oltre 16 milioni di euro emesso dal Tribunale di Salerno e nata dalle indagini patrimoniali svolte dal Servizio Centrale Anticrimine e dalla Divisione Anticrimine di Salerno che hanno evidenziato come un imprenditore di Angri, D.C., attivo nei settori dei servizi di pulizia, immobiliare e nautico, attraverso propri parenti e altri prestanome abbia accumulato un ingente patrimonio, presunto frutto del reimpiego dei proventi delle attività delittuose in società e beni immobili.
L’uomo, ai domiciliari per associazione per delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione e per traffico di sostanze stupefacenti, è indiziato di appartenere a un’associazione per delinquere dedita, tra l’altro, alla gestione illecita di giochi d’azzardo e al riciclaggio, con l’aggravante della finalità di agevolare organizzazioni di tipo mafioso operanti in diverse parti del territorio nazionale.
Il sequestro ha riguardato 8 società, e relativi compendi aziendali, operanti nell’ambito delle pulizie e in quelli immobiliare, nautico e sanitario, nelle province di Salerno, Milano e Napoli; 22 fabbricati e 8 terreni ubicati nel salernitano; un’imbarcazione; 25 veicoli; 2 orologi di lusso e numerosi rapporti finanziari, per un valore complessivo stimato in oltre 16 milioni di euro.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.