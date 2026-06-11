Maturità, più studenti salernitani all’esame grazie al calo della dispersione scolastica. Il punto con Sollazzo del Mattino

11/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha più volte indicato la riduzione della dispersione scolastica come una delle priorità dell’azione ministeriale, sostenuta dagli investimenti del Pnrr e dai programmi dedicati agli studenti più esposti al rischio di abbandono.

I risultati registrati nel Salernitano rappresentano una delle conferme più evidenti dell’efficacia di questa linea di intervento. A fare da sfondo a questi dati c’è l’imminente avvio degli Esami di Stato. L’Ufficio scolastico regionale della Campania, diretto da Monica Matano ha predisposto un piano di assistenza, consulenza e vigilanza per accompagnare le commissioni durante tutte le operazioni d’esame e garantire uniformità di comportamento sul territorio regionale. Nel Salernitano, inoltre, la dirigente dell’Ambito territoriale Filomena Zamboli ha richiamato “presidenti e commissari al pieno rispetto degli incarichi assegnati”. Questa mattina, ne abbiamo parlato con il collega Gianluca Sollazzo, autore dell’articolo su Il Mattino di Salerno.

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Gianluca Sollazzo su calo dispersione scolastica
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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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