Maturità, conto alla rovescia per 52 mila studenti in Campania. Due curiose storie a Salerno. Il racconto su Il Mattino

E’ partito il conto alla rovescia per i maturandi che dovranno affrontare la prima prova scritta della maturità il 18 giugno, alle 8.30. Gli studenti coinvolti nelle prove sono 527.600 in tutta Italia, di cui 274mila studenti liceali, 167mila circa di istituti tecnici e quasi 87mila di istituti professionali. In Campania i maturandi sono circa 52mila, di cui 16mila circa in provincia di Salerno.
A proposito di esame di Maturità questa mattina nella diretta con il quotidiano Il Mattino di Salerno, il collega Gianluca Sollazzo ci ha raccontato due curiose storie collegate alla prossima Maturità.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su due storie di Maturità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.