Maturità, conto alla rovescia per 52 mila studenti in Campania. Due curiose storie a Salerno. Il racconto su Il Mattino

08/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ partito il conto alla rovescia per i maturandi che dovranno affrontare la prima prova scritta della maturità il 18 giugno, alle 8.30. Gli studenti coinvolti nelle prove sono 527.600 in tutta Italia, di cui 274mila studenti liceali, 167mila circa di istituti tecnici e quasi 87mila di istituti professionali. In Campania i maturandi sono circa 52mila, di cui 16mila circa in provincia di Salerno.

A proposito di esame di Maturità questa mattina nella diretta con il quotidiano Il Mattino di Salerno, il collega Gianluca Sollazzo ci ha raccontato due curiose storie collegate alla prossima Maturità.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Ascolta
Gianluca Sollazzo su due storie di Maturità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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