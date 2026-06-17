Maturità 2026, insediate le commissioni. Nel Salernitano 17 mila candidati. Tutte le novità con il preside Claudio Naddeo

Sono 72.461 i candidati che sosterranno l’esame di maturità in Campania, il 4,2% in meno rispetto allo scorso anno quando gli ammessi furono nel complesso 75.654. I dati, che comprendono sia le scuole statali che quelle paritarie, sono forniti dal ministero dell’Istruzione.
Gli studenti alle prese con la Maturità in provincia di Salerno sono 16.883. Il dato regionale parla di 1.820 commissioni costituite, di 71.168 studenti interni e 1.293 esterni. La percentuale di ammessi agli esami in Campania è pari al 97%. Le commissioni d’esame sono 1.820. La novità riguarda la loro composizione: un presidente esterno, due membri esterni e due interni.
Per parlare delle novità di questo esame di Maturità questa mattina è intervenuto in diretta il professore Claudio Naddeo, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Salerno, che abbiamo raggiunto proprio mentre era al lavoro con una Commissione di esame.
Ascolta
Claudio Naddeo su esame di Maturità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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