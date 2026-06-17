Maturità 2026, insediate le commissioni. Nel Salernitano 17 mila candidati. Tutte le novità con il preside Claudio Naddeo

17/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Sono 72.461 i candidati che sosterranno l’esame di maturità in Campania, il 4,2% in meno rispetto allo scorso anno quando gli ammessi furono nel complesso 75.654. I dati, che comprendono sia le scuole statali che quelle paritarie, sono forniti dal ministero dell’Istruzione.

Gli studenti alle prese con la Maturità in provincia di Salerno sono 16.883. Il dato regionale parla di 1.820 commissioni costituite, di 71.168 studenti interni e 1.293 esterni. La percentuale di ammessi agli esami in Campania è pari al 97%. Le commissioni d’esame sono 1.820. La novità riguarda la loro composizione: un presidente esterno, due membri esterni e due interni.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

Per parlare delle novità di questo esame di Maturità questa mattina è intervenuto in diretta il professore Claudio Naddeo, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi di Salerno, che abbiamo raggiunto proprio mentre era al lavoro con una Commissione di esame. 

Ascolta
Claudio Naddeo su esame di Maturità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento