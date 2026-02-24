Mattia Villano, ovvero Noya, 23 anni di Roccapiemonte è il producer più giovane di Sanremo. Lo abbiamo incontrato

Mattia Villano, 23 anni, originario di Roccapiemonte, in provincia di Salerno, entra nella storia del Festival di Sanremo come il più giovane producer ad aver firmato un brano in gara, “poesie clandestine” portato sul palco da LDA e Aka 7even.

Dietro il successo di Noya, il suo nome d’arte, c’è una solida formazione. Lo studio del pianoforte e del violino fin da giovanissimo, poi la laurea in composizione elettroacustica conseguita a soli 21 anni in Conservatorio. Un percorso accademico che gli ha fornito strumenti tecnici rigorosi, oggi messi al servizio di un linguaggio moderno, capace di muoversi con naturalezza tra urban e pop.
Abbiamo incontrato Noya a poche ore dall’inizio della Kermesse

