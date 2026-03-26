Masterplan dell’Agro, riunione dei 13 sindaci. Priorità per mobilità e dissesto idrogeologico. L’intervista a Pentangelo

I sindaci dei 13 comuni dell’Agro Nocerino Sarnese si sono riuniti presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, per proseguire il lavoro di programmazione da condividere nell’ambito della misura ‘Masterplan dell’Agro’. Durante l’incontro, i Sindaci hanno approfondito le proposte di intervento, con l’obiettivo di definire in maniera puntuale le azioni necessarie per accedere agli importanti finanziamenti previsti.
Attenzione alla mobilità e al dissesto idrogeologico sono le priorità, come ha ribadito il sindaco di Corbara e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Agro, Pietro Pentangelo, intervenuto in diretta
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Pentangelo su Masterplan Agro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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