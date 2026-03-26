Masterplan dell’Agro, riunione dei 13 sindaci. Priorità per mobilità e dissesto idrogeologico. L’intervista a Pentangelo

26/03/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

I sindaci dei 13 comuni dell’Agro Nocerino Sarnese si sono riuniti presso l’aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, per proseguire il lavoro di programmazione da condividere nell’ambito della misura ‘Masterplan dell’Agro’. Durante l’incontro, i Sindaci hanno approfondito le proposte di intervento, con l’obiettivo di definire in maniera puntuale le azioni necessarie per accedere agli importanti finanziamenti previsti.

Attenzione alla mobilità e al dissesto idrogeologico sono le priorità, come ha ribadito il sindaco di Corbara e Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Agro, Pietro Pentangelo, intervenuto in diretta
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Pentangelo su Masterplan Agro
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

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