Massimo Loviso riconfermato sindaco a Polla. Le prime dichiarazioni in diretta

25/05/2026 Politica Nessun commento
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Massimo Loviso è stato riconfermato sindaco di Polla con il 65% sugli sfidanti Gianluca De Lauso e Francesco Casciano.

Loviso è stato già eletto sindaco nel 2004 e nel 2009, oltre ad essere stato vicesindaco per due mandati con il sindaco Rocco Giuliano.
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Massimo Loviso sindaco a Polla
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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