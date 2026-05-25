Massimo Loviso riconfermato sindaco a Polla. Le prime dichiarazioni in diretta

Massimo Loviso è stato riconfermato sindaco di Polla con il 65% sugli sfidanti Gianluca De Lauso e Francesco Casciano.
Loviso è stato già eletto sindaco nel 2004 e nel 2009, oltre ad essere stato vicesindaco per due mandati con il sindaco Rocco Giuliano.
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Massimo Loviso sindaco a Polla
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