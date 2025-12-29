Massimiliano Manfredi eletto Presidente del Consiglio regionale della Campania

Massimiliano Manfredi, esponente del Partito democratico, è stato eletto presidente del Consiglio regionale della Campania nel corso della prima seduta della XII legislatura del Consiglio, presieduta dal consigliere anziano Fernando Errico di Forza Italia.
Manfredi, fratello minore del sindaco di Napoli e presidente dell’Anci Gaetano, ha ottenuto 41 voti su 51 votanti. L’ex assessore del Comune di Napoli, Luca Faella Trapanese, ha ottenuto una preferenza e una è stata registrata per l’ex assessore regionale, Lucia Fortini. Sono state, inoltre, sei le schede bianche e due le nulle (una delle quali riportava la preferenza per l’ex governatore Vincenzo De Luca, non più presente in consiglio regionale). Manfredi, 52 anni, è nato a San Paolo Belsito (Napoli)
“Un voto così ampio impone una responsabilità molto ampia, che cerchero’ di onorare con il massimo impegno, affinchè quest’aula sappia svolgere anche un ruolo di ponte e stimolare un rapporto di sinergia istituzionale con gli altri enti presenti in questa regione e con il governo nazionale”, ha affermato Manfredi, evidenziando poi l’importanza di “uscire dalle aule di tribunale e di utilizzare lo strumento della politica nell’interesse dei cittadini, ancora piu’ in questa assemblea legislativa, nella quale siedono, come capo dell’opposizione e come capogruppo del principale partito dell’opposizione, un viceministro del governo nazionale e un ex ministro”. “In quest’ottica – prosegue – e puntando su questa sinergia, la Campania potra’ avere un grande ruolo nel Mezzogiorno e in Italia”. Nel suo intervento Manfredi ha citato Anna Tagliaferri, l’ultima vittima di femminicidio in Campania, e Giacomo Burtone, l’ultima ‘morte bianca’ in ordine di tempo. Un modo per rimarcare l’impegno del Consiglio sul contrasto alla violenza di genere e alle morti sul lavoro. “A prescindere dalle appartenenze – sottolinea – sono questi i temi sui quali dobbiamo unirci e su tutti quelli che serviranno per proseguire il percorso di crescita della Campania e per migliorare la vita dei cittadini.
Oggi inizia un nuovo percorso, dopo i dieci anni della Regione a guida del presidente De Luca, che ringrazio. Inizia il percorso con il presidente Fico, che è anche il primo dei consiglieri regionali. Il nostro obiettivo dev’essere quello di rendere i cittadini campani orgogliosi di questo Consiglio”, ha concluso Manfredi.
