Marzo, tempo di semina. Consigli e tradizioni nel racconto dell’agronoma Rosa Pepe 

Marzo, tempo di semina.
Questo mese, per tradizione, è il mese dei tuberi ed è in questo periodo che si iniziano a piantare ma è anche tempo di semina anche per gli e cipolle.
Nei luoghi più temperati, inoltre, è possibile seminare numerose verdure a foglia come la rucola, la lattuga, le bietole, la valeriana e gli spinaci.
Consigli e tradizioni nel racconto dell’agronoma Rosa Pepe
marzo tempo di semina
