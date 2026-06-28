Marilena Amato in Svizzera impegnata in politica e anche nel volontariato. Ci ha parlato dello Special Olympics e della corsa ai ciliegi

28/06/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Nell’appuntamento con i “Salernitani nel mondo” di questa domenica 28 giugno 2026, abbiamo ospitato Marilena Amato, italiana  di seconda generazione, sposata e mamma di due ragazzi, residente nella cittadina di Zugo, a pochi chilometri da Zurigo. Ha lavorato per diversi anni come addetta alle comunicazioni per il governo del cantone di Zugo ora è impegnata in politica, eletta al Consiglio Cittadino di Zugo.

Con lei in questa puntata abbiamo parlato dello Special Olympics, evento che si è svolto qualche settimana fa a Zugo. In città più di recente si è svolta anche la corsa ai ciliegi, manifestazione tradizionale all’insegna di un prodotto tipico locale. 

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Ascolta
Marilena Amato dalla Svizzera
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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