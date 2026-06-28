Marilena Amato in Svizzera impegnata in politica e anche nel volontariato. Ci ha parlato dello Special Olympics e della corsa ai ciliegi

Nell’appuntamento con i “Salernitani nel mondo” di questa domenica 28 giugno 2026, abbiamo ospitato Marilena Amato, italiana di seconda generazione, sposata e mamma di due ragazzi, residente nella cittadina di Zugo, a pochi chilometri da Zurigo. Ha lavorato per diversi anni come addetta alle comunicazioni per il governo del cantone di Zugo ora è impegnata in politica, eletta al Consiglio Cittadino di Zugo.
Con lei in questa puntata abbiamo parlato dello Special Olympics, evento che si è svolto qualche settimana fa a Zugo. In città più di recente si è svolta anche la corsa ai ciliegi, manifestazione tradizionale all’insegna di un prodotto tipico locale.
Ascolta
Marilena Amato dalla Svizzera
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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