Maria Carmela Serluca, nuovo assessore regionale all’Agricoltura, ospite a Radio Alfa

Maria Carmela Serluca, nuovo assessore regionale all’Agricoltura, oggi ospite a Radio Alfa.
Una lunga esperienza amministrativa nella giunta di Benevento, guidata da Clemente Mastella (del quale è stata anche vicesindaca). La delega che le è stata affidata è un incarico di grande responsabilità. Il settore agricolo infatti prosegue il suo percorso di modernizzazione mirate a potenziare la competitività, l’innovazione e lo sviluppo locale. In questo contesto la Campania sta sfruttando al meglio importanti programmi finanziati, in gran parte, attraverso il Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PAC) 2023-2027. Da un lato sostegno agli investimenti e alla cooperazione per rivitalizzare le aree rurali, dall’altro la necessità sempre maggiore di una formazione di nuove competenze. Infine la grande scommessa delle aree interne.
Ne abbiamo parlato in diretta con l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Maria Carmela Serluca
Serluca su agricoltura
