Mare più pulito e progetti per il rischio idrogeologico lungo il Sarno. Le riflessioni dell’assessore regionale Pecoraro

Per il 2026, sul piano della balneabilità delle acque, si conferma il dato della stagionalità precedente, con il 98% di km di costa balneabile e il 2% di litorale vietato alla balneazione perché di qualità scarsa. L’analisi della percentuale di costa eccellente mostra un miglioramento nelle province di Napoli (da 87% a 90%) e di Salerno (da 90% a 93%).
Per quanto attiene le acque dichiarate di qualità scarsa, nella delibera regionale della classificazione 2026 si conteggiano nove tratti di mare per un totale di 7,915 km vietati alla balneazione rispetto ai 9,194 km registrati nel 2025 e ai 15,012 km del 2024.
Resta sempre alta intanto l’attenzione sul rischio idrogeologico lungo il Fiume Sarno, una delle principali criticità per la Regione Campania.
Abbiamo fatto il punto della situazione con l’assessora regionale all’ambiente Claudia Pecoraro
