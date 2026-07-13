Mare di Salerno promosso dall’Arpac, dati di balneazione eccellenti. Il punto con Gianluca Sollazzo (Il Mattino di Salerno)

E’ ottimo lo stato di salute delle acque di balneazione del mare di Salerno. E’ quanto risulta dagli ultimi controlli eseguiti dall’Arpac. Nel tratto da Torrione a Mercatello i parametri sono eccellenti fatta eccezione per il tratto a sud del Porto d’Arechi.
I dati che si riferiscono al monitoraggio effettuato l’8 luglio sono riportati dal Mattino di Salerno. I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale hanno anche rilevato una temperatura dell’acqua in media pari a 26 gradi. Ne abbiamo parlato con il collega Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su salute mare di Salerno
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