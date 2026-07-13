Mare di Salerno promosso dall’Arpac, dati di balneazione eccellenti. Il punto con Gianluca Sollazzo (Il Mattino di Salerno)

13/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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E’ ottimo lo stato di salute delle acque di balneazione del mare di Salerno. E’ quanto risulta dagli ultimi controlli eseguiti dall’Arpac. Nel tratto da Torrione a Mercatello i parametri sono eccellenti fatta eccezione per il tratto a sud del Porto d’Arechi.

I dati che si riferiscono al monitoraggio effettuato l’8 luglio sono riportati dal Mattino di Salerno. I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale hanno anche rilevato una temperatura dell’acqua in media pari a 26 gradi. Ne abbiamo parlato con il collega Gianluca Sollazzo. 

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Gianluca Sollazzo su salute mare di Salerno
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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