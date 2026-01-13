Marcia indietro del Ruggi sullo stop ai ricoveri programmati, dalla Regione contrordine. Il punto con Tommaso Siani (La Città)

La Direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Salerno, fa marcia indietro annullando l’ordine di sospendere i ricoveri programmati per gestire il forte afflusso di pazienti ai pronto soccorso.
Il provvedimento della Direzione è stato adottato in seguito alla nota inviata dalla Direzione generale regionale Tutela della salute con la quale è stato chiesto di sospendere la disposizione in quanto “potrebbe comportare esiti significativi su percorsi assistenziali già programmati, determinando ritardi non prevedibili in relazione all’attività di elezione”. Pertanto, la Direzione regionale Tutela della Salute ha chiesto di sospendere l’efficacia della disposizione, preannunciando un tavolo per fronteggiare le criticità.
In una nota la direzione generale del Ruggi ha espresso la propria soddisfazione accogliendo favorevolmente l’invito a sospendere l’efficacia della precedente disposizione, auspicando in tempi brevi, la convocazione del tavolo regionale, finalizzato ad affrontare la gestione di tali criticità. Abbiamo commentanto la situazione con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
