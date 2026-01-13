Marcia indietro del Ruggi sullo stop ai ricoveri programmati, dalla Regione contrordine. Il punto con Tommaso Siani (La Città)

13/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

La Direzione generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Salerno, fa marcia indietro annullando l’ordine di sospendere i ricoveri programmati per gestire il forte afflusso di pazienti ai pronto soccorso.

Il provvedimento della Direzione è stato adottato in seguito alla nota inviata dalla Direzione generale regionale Tutela della salute con la quale è stato chiesto di sospendere la disposizione in quanto “potrebbe comportare esiti significativi su percorsi assistenziali già programmati, determinando ritardi non prevedibili in relazione all’attività di elezione”. Pertanto, la Direzione regionale Tutela della Salute ha chiesto di sospendere l’efficacia della disposizione, preannunciando un tavolo per fronteggiare le criticità.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

In una nota la direzione generale del Ruggi ha espresso la propria soddisfazione accogliendo favorevolmente l’invito a sospendere l’efficacia della precedente disposizione, auspicando in tempi brevi, la convocazione del tavolo regionale, finalizzato ad affrontare la gestione di tali criticità. Abbiamo commentanto la situazione con il collega Tommaso Siani, direttore del quotidiano La Città di Salerno.
Ascolta
Tommaso Siani su marcia indietro Ruggi su ricoveri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento