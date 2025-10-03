Manifestazione per la Palestina a Salerno, feriti alcuni manifestanti e agenti di Polizia

Manifestazione a sostegno della popolazione palestinese, questa mattina, anche a Salerno.
Momenti di caos al porto quando i manifestanti hanno tentato di forzare il cordone delle forze di Polizia per entrare all’interno attraverso il varco di Ponente. Sono stati accesi dei fumogeni e la Polizia, in assetto antisommossa, ha respinto i manifestanti, creando un cordone per impedire l’accesso all’interno dello scalo. Tra i manifestanti, tre hanno riportato delle ferite o delle contusioni.
Le forze di Polizia hanno lanciato un solo lacrimogeno dopo il tentativo di sfondare il cordone per evitare l’accesso al porto. Il lancio di sanpietrini e di alcuni oggetti hanno portato al ferimento, seppure in maniera non grave, di alcuni agenti che si trovavano al porto di Salerno.
Nel primo pomeriggio la Polizia Municipale ha riaperto il traffico veicolare dei mezzi leggeri nell’area portuale.
In mattinata un lungo corteo, pacifico e partecipato, aveva attraversato invece le strade di Salerno per manifestare a sostegno della popolazione palestinese. Da Piazza Amendola il serpentone di partecipanti si è mosso in direzione di Santa Teresa, sul lungomare. Un’attenzione particolare è stata rivolta anche alle vicende delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la missione internazionale di attivisti che ha tentato di raggiungere le coste di Gaza per portare aiuti umanitari. Questa mattina intanto sono stati liberati i quattro parlamentari italiani a bordo, tra cui l’eurodeputata Benedetta Scuderi, originaria di Agropoli.
