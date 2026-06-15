Mancano Vigili del Fuoco a Salerno. Il punto con Antonio Capezzuto, Funzione Pubblica CGIL

Grave carenza di personale al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno.
Ad oggi si contano infatti soltanto 105 autisti in servizio, a fronte di un fabbisogno reale di almeno 128 unità, quota minima per garantire la fluidità dei servizi essenziali su tutto il vasto territorio provinciale. Il deficit di 23 autisti incide in modo diretto sulla catena del soccorso, poiché, senza il conducente abilitato, la squadra non può partire e il mezzo di soccorso resta fermo. Sulla questione intervengono la Funzione Pubblica CGIL Salerno e la UIL FP per i quali, per sopperire a questi vuoti d’organico, i 105 lavoratori in servizio sono costretti a fare continue ore di straordinario. Lo scenario rischia di farsi drammatico a partire da oggi 15 giugno, data del via ufficiale alla campagna Antincendio Boschivo. Noi ne abbiamo parlato con Antonio Capezzuto, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL di Salerno
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Capezzuto su vigili del fuoco
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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