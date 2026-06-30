Mancano medici negli ospedali salernitani, per le emergenze estive l’Asl conferma i gettonisti. Il punto con La Città di Salerno

Per garantire i Livelli essenziali di assistenza durante l’estate, l’Asl Salerno è costretta ad affidarsi ancora una volta ai cosiddetti medici “gettonisti”. Una soluzione inevitabile, per fronteggiare carenze che rischiavano di paralizzare i reparti ospedalieri. La direzione generale Asl ha ufficializzato la proroga degli incarichi di lavoro autonomo: si tratta di professionisti a partita Iva che percepiranno un compenso di 60 euro all’ora, per un impegno massimo di 36 ore settimanali. Un’operazione necessaria che graverà sulle casse dell’Azienda sanitaria per poco meno di mezzo milione di euro.
Nonostante l’Azienda abbia indetto apposite procedure di reclutamento e concorsi pubblici, l’esito purtroppo non è bastato per coprire i buchi in organico. Molti dei posti messi a bando risultano tuttora vacanti. Poiché i contratti di lavoro autonomo in essere scadevano oggi 30 giugno, l’orizzonte delle ferie estive avrebbe gettato nel caos gli ospedali dell’intera provincia. I professionisti resteranno dunque in corsia fino al 30 settembre. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega della Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gamazio su rinnovo medici gettonisti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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