Manca il personale al DEA Vallo della Lucania – Agropoli. Il punto con il Segretario Uil Fpl Michele Viciconte

Grave carenza di personale al DEA Vallo della Lucania – Agropoli: a rischio i livelli essenziali di assistenza e la tenuta dei servizi sanitari.
A lanciare l’allarme è la Uil FPL che denuncia come “in numerose Unità Operative i turni di servizio vengono predisposti esclusivamente attraverso un ricorso improprio e sistematico allo straordinario programmato; in altri casi la turnazione viene redatta con cadenza settimanale, impedendo qualsiasi adeguata programmazione e generando stress ai lavoratori”. Le maggiori criticità riguardano i profili di Autista, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Operatore Socio Sanitario, Infermiere e Tecnico Sanitario di Radiologia Medica. Abbiamo approfondito il tema in diretta con il Segretario Provinciale Michele Viciconte
Ascolta
Viciconte su sanità
