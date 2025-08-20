Dopo il maltempo sos viticoltura ed olivicoltura nel salernitano: l’intervento di Aic Campania

Piogge torrenziali e violente grandinate estive stanno mettendo a rischio le colture nei campi agricoli delle aree interne della provincia di Salerno ed in particolare, nel Tanagro, Alto Medio Sele e Alburni.
A lanciare l’allarme è l’Associazione Italiana Coltivatori. “Un Ferragosto amaro per viticoltori e olivicoltori”, secondo Aic, che ha distrutto e danneggiato uliveti e vigneti i cui frutti erano in fase di maturazione, mettendo a rischio non solo il raccolto 2025, ma anche quello del prossimo anno. La perdita stimata per l’anno 2025 sarà di oltre il 40% della produzione attesa, oltre ai costi necessari per il ripristino degli impianti e strutture danneggiate.
Ne abbiamo parlato con il vicepresidente di Aic, Giuseppe Freda.
