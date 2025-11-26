Maltempo, situazione critica a San Marzano sul Sarno. Il sindaco: “Senza interventi entro una settimana mi dimetto”

Il maltempo che da qualche giorno sta imperversando sull’intera provincia ha determinato una situazione molto complicata nell’agro nocerino sarnese per l’esondazione del fiume Sarno.
Molti gli interventi dei vigili del fuoco per soccorrere e portare al sicuro persone bloccate in auto o nelle abitazioni a San Marzano sul Sarno, Pagani, Scafati, Nocera e Angri. Il sindaco di San Marzano Sul Sarno, Andrea Annunziata, denuncia l’inefficienza delle istituzioni e la mancanza di interventi per prevenire il fenomeno degli allagamenti che rappresenta una piaga per l’agro nocerino sarnese da decenni.
In assenza di risposte concrete entro una settimana, Andrea Annunziata annuncia che si dimetterà da sindaco. Lo ha detto in diretta a Radio Alfa
