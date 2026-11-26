Allagamenti, danni e disagi per l’ondata di maltempo che ha investito la Campania, regione in cui fino alla 14 di oggi è in vigore un avviso di allerta meteo di colore ‘arancione’, ad eccezione dell’area del Tanagro, in provincia di Salerno, dove resta gialla.
Nell’agro nocerino sarnese, l’Alveo Comune Nocerino a San Marzano sul Sarno è fuoriuscito dagli argini all’altezza del ponte di via Enrico Berlinguer allagando strade, scantinati e terreni. Il sindaco ha sospeso le attività scolastiche. Allagamenti anche a Scafati. A Nocera Inferiore si è allagato il piazzale della scuola media Villanova. Per far uscire gli alunni dall’istituto il personale ha deciso di utilizzare una scala d’emergenza. E oggi scuole chiuse in diversi comuni dell’Agro nocerino e anche a Salerno, in tutto una trentina i sindaci che hanno ordinato la chiusura delle scuole.
A Salerno allagamenti ieri in via Cupa Parisi, mentre a Mariconda il vento ha scoperchiato il tetto di un fabbricato, in via Marsala. In via Picenza un albero è caduto su un’auto in sosta. Per fortuna non ci sono feriti. A Pontecagnano allagamenti tra via Corbara e via Mar Ionio. Resta chiusa la statale 163 Amalfitana nel tratto tra Piano di Sorrento e Positano fino alle ore 14. Di questa nuova ondata di maltempo abbiamo parlato in diretta con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
Ascolta
Gianluca Sollazzo su scuole chiuse causa maltempo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.