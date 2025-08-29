Maltempo e interruzione dei collegamenti marittimi: per Filt Cgil e Fit Cisl, è urgente un protocollo emergenziale

Nella giornata di oggi, i collegamenti marittimi sulla linea intercostiera Salerno–Amalfi sono stati sospesi a causa delle avverse condizioni meteo-marine. L’intero flusso di viaggiatori diretti verso la Costiera Amalfitana si è riversato, senza alcuna programmazione preventiva, sul trasporto pubblico su gomma, determinando sovraffollamenti e disagi.
Le Segreterie Provinciali di Filt Cgil e Fit Cisl ribadiscono la necessità di definire con la Regione Campania e con le aziende che gestiscono i collegamenti marittimi un protocollo emergenziale strutturato, capace di garantire un piano immediato di rinforzo dei servizi su gomma nei casi di sospensione delle corse via mare; condizioni di viaggio sicure e dignitose per l’utenza; tutela e tranquillità per i lavoratori del trasporto pubblico locale.
Ne abbiamo parlato con Gerardo Arpino della Filt Cgil Salerno.
Ascolta
Arpino su collegamenti marittimi
