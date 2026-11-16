Maltempo e cambiamenti climatici, l’intervento di Legambiente 

“Le frane che stanno colpendo la Costiera Amalfitana e altre zone della Campania ci ricordano che cambiamento climatico e dissesto idrogeologico sono due facce della stessa medaglia”.
A dirlo, in occasione di questa nuova ondata di maltempo che sta creando problemi e disagi, è Legambiente Campania, secondo cui “è necessario affrontare la crisi climatica con interventi mirati, politiche di adattamento, prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico. Mentre il territorio continua a franare, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvato ormai da quasi tre anni, resta chiuso in un cassetto, senza fondi da parte del governo dedicato alla sua attuazione”.
Ne abbiamo parlato con la Presidente Mariateresa Imparato.
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