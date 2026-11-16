Maltempo, danni e disagi in gran parte della provincia di Salerno. Il punto con Il Mattino di Salerno

Proseguono le operazioni di messa in sicurezza del territorio da parte dei Vigili del Fuoco nel Salernitano, colpito dalla forte ondata di maltempo, che ha risparmiato pochissime aree della provincia. Maggiormente colpite la Costiera Amalfitana, Cava de’ Tirreni, la Valle dell’Irno, l’agro nocerino, ma anche la città di Salerno.
Intanto la Protezione Civile regionale ha disposto la proroga dell’allerta meteo di livello giallo, valida per tutta la giornata e la serata di oggi. Particolare attenzione è rivolta ad alcune zone della regione per le quali è stata prorogata anche l’allerta per rischio idraulico, sempre di livello giallo. Tra le aree interessate figurano la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini, il Tusciano, l’Alto Sele, la Piana del Sele e l’Alto Cilento. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
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Brigida Vicinanza su maltempo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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