Maltempo, danni e disagi a Salerno e provincia. Traffico in tilt a Salerno per una piccolo frana in via Fra Generoso

Danni e disagi sono stati causati dall’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla città di Salerno e sulla provincia. Una piccola frana, ieri sera, in Via Fra Generoso, nel tratto che dai vecchi caselli autostradali conduce verso Vietri sul Mare e verso il Viadotto Gatto, per raggiungere il Porto Commerciale. Sul posto è stato installato un semaforo per regolare il senso unico alternato in attesa dei necessari interventi.
Questa mattina, il dispositivo crea grossi problemi al traffico. Si invitano automobilisti e autotrasportatori a prestare la massima prudenza e, possibilmente, di scegliere percorsi alternativi. Inoltre ieri le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di rami in varie zone del capoluogo. Un albero è caduto in via Lista, all’altezza della chiesa di Sant’Anna. A Fratte, è stato chiuso il sottopasso di via Lucia Di Marino.
Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco effettuati ieri a causa dei danni e disagi causati dal maltempo nell’Agro nocerino-sarnese, tra i comuni di San Marzano, Pagani, Scafati, Nocera e Angri, dove sono stati effettuati soccorsi alla popolazione per l’esondazione di alcuni corsi d’acqua: vigili del fuoco specializzati in tecniche di soccorso acquatico hanno portato al sicuro autisti bloccati in auto o persone in difficoltà nei piani bassi di alcune abitazioni allagate. A Pagani, a causa del crollo di un muro che ha provocato danni a cavi elettrici e telefonici, sei famiglie sono rimaste senza corrente per diverse ore, prima dell’intervento risolutivo di una squadra Enel.
Disagi anche a sud della provincia di Salerno. A Scario, nel Golfo di Policastro, il forte vento ha provocato il crollo di una grossa quercia in località Giardino. Fortunatamente i danni sono limitati. L’attenzione resta alta su tutto il territorio cilentano.
