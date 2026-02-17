Maltempo, dai campi arrivano meno prodotti ai mercati e crescono i prezzi. Il punto con Enzo Tropiano (Coldiretti)

Le continue ondate di maltempo stanno creando danni e disagi anche al settore agricolo salernitano. Le piogge incessanti impediscono l’ingresso nei campi e la raccolta dei prodotti che restano per troppo tempo in terreni allagati.
Questa mattina, ne abbiamo parlato con il direttore provinciale della Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano, che ha evidenziato anche l’arrivo di meno prodotto ai mercati con conseguente rincaro dei prezzi di alcuni prodotti.
Durante la diretta abbiamo affrontato anche la questione dello smaltimento delle plastiche in agricoltura che Coldiretti Campania pochi giorni fa ha discusso con il Commissario Unico per le bonifiche e il contrasto alle discariche abusive Generale Giuseppe Vadalà. E’ stato evidenziato che, in alcune aree della regione, i lavoratori del settore agricolo hanno difficoltà nello smaltire manichette, teli di pacciamatura e di copertura delle serre, pertanto questi materiali permangono spesso stoccati ai margini dei terreni con il rischio di essere incendiati. Tropiano ha assicurato che la problematica non riguarda la provincia di Salerno.
Ascolta
Enzo Tropiano su maltempo nei campi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.