Maltempo, ancora interrotta la linea ferroviaria Nocera-Cava-Salerno. A Salerno è polemica sul sottopasso Racinaro

E’ ancora interrotta, questa mattina, la circolazione ferroviaria, sulla linea Napoli – Salerno, via Cava dei Tirreni, tra Nocera Inferiore e Salerno, a causa di una frana provocata dal maltempo che ha interessato la zona di Vietri sul Mare. Attivato un servizio con bus che garantisce i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione. Il maltempo ha provocato smottamenti e disagi in varie zone del territorio provinciale.
A Salerno è scoppiata la polemica per la situazione del sottopasso Racinaro e per la manutenzione più in gneerale di sottopassi e parchi in città. Ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
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Gianluca Sollazzo su effetti maltempo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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