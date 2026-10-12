Maltempo, ancora interrotta la linea ferroviaria Nocera-Cava-Salerno. A Salerno è polemica sul sottopasso Racinaro

12/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

E’ ancora interrotta, questa mattina, la circolazione ferroviaria, sulla linea Napoli – Salerno, via Cava dei Tirreni, tra Nocera Inferiore e Salerno, a causa di una frana provocata dal maltempo che ha interessato la zona di Vietri sul Mare. Attivato un servizio con bus che garantisce i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione. Il maltempo ha provocato smottamenti e disagi in varie zone del territorio provinciale.

A Salerno è scoppiata la polemica per la situazione del sottopasso Racinaro e per la manutenzione più in gneerale di sottopassi e parchi in città. Ne abbiamo parlato con il collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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Gianluca Sollazzo su effetti maltempo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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