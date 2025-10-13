Maiori, inaugurato il nuovo polo socio sanitario: ci sono 10 ambulatori specialistici

Trecentosettanta metri quadri, con 10 ambulatori specialistici che ospitano 16 specialità mediche, una medicheria, una sala farmacia, una sala infermieri e due sale d’attesa, spazi pensati per garantire accoglienza e comfort sia ai pazienti che al personale sanitario.
Sono i “numeri” del nuovo polo socio sanitario di Maiori, inaugurato questa mattina dal sindaco Antonio Capone e dal direttore sanitario dell’ASL Salerno Primo Sergianni, al terzo piano del palazzo Stella Maris, affacciato sul corso Reginna.
Il nuovo polo è stato ufficialmente affidato al Distretto Sanitario 63 Cava de’ Tirreni/Costa d’Amalfi, rappresentato alla cerimonia dal direttore Salvatore Ferrigno.
I nuovi ambulatori attivati comprendono: cardiologia, chirurgia, dermatologia, diabetologia, endocrinologia, fisiatria, geriatria, medicina interna, medicina legale, neurologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, ORL, pneumologia, reumatologia.
Il comune ha messo a disposizione i locali e ne ha curato una profonda riqualificazione, l’Asl ha contribuito alla definizione tecnica del progetto, affinché la struttura rispondesse in pieno alle esigenze sanitarie con le sue attrezzature e ora, con il proprio personale, darà vita al più grande polo socio-assistenziale non ospedaliero, con ambulatori specialistici pubblici, della Costa d’Amalfi.
L’intervento, del valore complessivo di circa 500 mila euro, è stato finanziato grazie ai fondi PSR attivati dalla Regione Campani. Oltre al finanziamento, l’amministrazione è poi intervenuta con oltre 100 mila euro, destinati anche al restyling degli spazi comuni, con il rifacimento della facciata e dell’ingresso principale, per restituire al complesso un’immagine decorosa e accogliente.
