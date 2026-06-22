Maiori, allarme cinghiali nelle aree abitate, il vademecum del comune 

Dopo le numerose segnalazioni dei cittadini sulla presenza di cinghiali in alcune zone del territorio comunale, l’amministrazione di Maiori ha avviato una serie di iniziative per garantire la sicurezza pubblica.
È stato attivato un confronto con l’Ente Parco dei Monti Lattari, competente per il controllo della fauna selvatica, mentre nei prossimi giorni il Centro di Riferimento Regionale per l’Igiene Urbana Veterinaria effettuerà un sopralluogo nelle aree interessate per individuare le soluzioni più efficaci.
In attesa degli interventi, il Comune invita la popolazione a mantenere alta l’attenzione e a seguire le indicazioni predisposte per affrontare eventuali incontri ravvicinati con gli animali. L’amministrazione continuerà a monitorare la situazione e a informare la cittadinanza sugli sviluppi delle attività in programma.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.