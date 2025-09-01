Maggiori risorse per gli atenei campani nel 2025. Per l’Università di Salerno 153 milioni di euro

Aumentano le risorse per le università della Campania. È di 852 milioni di euro circa lo stanziamento previsto per il 2025 dal Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), il principale strumento per l’assegnazione delle erogazioni pubbliche agli atenei per le spese di funzionamento e del personale.
Il ministro Anna Maria Bernini ha firmato il decreto che va a ripartire il Fondo a tutte le università. Per quelle della Campania l’incremento rispetto al 2024 è del 2% e del 26% rispetto al 2019. Per l’Università di Salerno è prevista una dotazione di 153 milioni circa (+2,8% rispetto all’anno precedente).
L’incremento dei finanziamenti alle università della Campania si inserisce in un quadro di generale crescita delle risorse destinate agli atenei italiani. Il Fondo di Finanziamento Ordinario ammonta quest’anno a 9,4 miliardi di euro con uno stanziamento di 336 milioni di euro in più rispetto al 2024.
“Un Paese che crede nel futuro investe nell’Università e nella Ricerca, perché è questa la strada della crescita – commenta il ministro dell’Università e della ricerca Anna maria Bernini – E il Fondo di Finanziamento Ordinario destinato ai nostri atenei è l’asse portante di questo percorso. Quest’anno la dotazione del Fondo è aumentata di 336 milioni rispetto al 2024, fino a raggiungere un totale di 9,4 miliardi. Possiamo essere orgogliosi di un cammino che sa difendere le sue priorità: valorizzare i giovani, attirare talenti, accettare le sfide di un mondo in rapido cambiamento. Abbiamo l’ambizione di poter avere un ruolo da protagonisti: perché se facciamo crescere la nostra Università, cresce l’Italia”, conclude.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.