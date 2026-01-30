Macello abusivo nel centro cittadino a Salerno, ispezioni anche in alcuni negozi. Sequestri e sanzioni

30/01/2026 Cronaca Nessun commento
Scoperto un macello abusivo in pieno centro cittadino a Salerno. I Carabinieri del Nas, insieme ai colleghi della locale Compagnia e dell’ispettorato del lavoro, polizia municipale e personale dell’Asl, su ordine della Procura hanno ispezionato la struttura gestita da un cittadino di origine extracomunitaria. Accertate la macellazione abusiva e le pessime condizioni igienico-sanitarie dei luoghi. La struttura è stata sottoposta a un immediato provvedimento di sospensione, procedendo al sequestro di sei quintali di prodotti e carcasse di animali prive di bollatura sanitaria e una tonnellata di alimenti in cattivo stato di conservazione.

L’ispezione è stata estesa ad un vicino minimarket, riconducibile alla stessa persona, che è stato chiuso per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, procedendo al sequestro amministrativo di oltre 40 chilogrammi di prodotti alimentari, tra cui pesce, carne e formaggi, privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Inoltre, sono stati ispezionati altri due esercizi commerciali etnici. In particolare, in un Kebab, è stata disposta la chiusura per gravi carenze igienico- sanitarie e strutturali e la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e gravi carenze in materia di salute e sicurezza.

Un altro minimarket è stato sospeso per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali. Al suo interno sono stati sottoposti a vincolo di circa 190 chili di prodotti alimentari di origine animale e vegetale protetti in cattivo stato di conservazione e sono stati sequestrati circa 65 chili di prodotti alimentari, privi delle indicazioni relative alla tracciabilità. In corso ulteriori accertamenti. Al momento sono state contestate ammende per un totale di circa 20.600 euro e sanzioni amministrative per un importo pari a 21.900 euro. 

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

