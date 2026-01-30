Macello abusivo nel centro cittadino a Salerno, ispezioni anche in alcuni negozi. Sequestri e sanzioni

Scoperto un macello abusivo in pieno centro cittadino a Salerno. I Carabinieri del Nas, insieme ai colleghi della locale Compagnia e dell’ispettorato del lavoro, polizia municipale e personale dell’Asl, su ordine della Procura hanno ispezionato la struttura gestita da un cittadino di origine extracomunitaria. Accertate la macellazione abusiva e le pessime condizioni igienico-sanitarie dei luoghi. La struttura è stata sottoposta a un immediato provvedimento di sospensione, procedendo al sequestro di sei quintali di prodotti e carcasse di animali prive di bollatura sanitaria e una tonnellata di alimenti in cattivo stato di conservazione.
L’ispezione è stata estesa ad un vicino minimarket, riconducibile alla stessa persona, che è stato chiuso per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali, procedendo al sequestro amministrativo di oltre 40 chilogrammi di prodotti alimentari, tra cui pesce, carne e formaggi, privi delle indicazioni sulla tracciabilità. Inoltre, sono stati ispezionati altri due esercizi commerciali etnici. In particolare, in un Kebab, è stata disposta la chiusura per gravi carenze igienico- sanitarie e strutturali e la sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e gravi carenze in materia di salute e sicurezza.
Un altro minimarket è stato sospeso per gravi carenze igienico sanitarie e strutturali. Al suo interno sono stati sottoposti a vincolo di circa 190 chili di prodotti alimentari di origine animale e vegetale protetti in cattivo stato di conservazione e sono stati sequestrati circa 65 chili di prodotti alimentari, privi delle indicazioni relative alla tracciabilità. In corso ulteriori accertamenti. Al momento sono state contestate ammende per un totale di circa 20.600 euro e sanzioni amministrative per un importo pari a 21.900 euro.
