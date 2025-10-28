Lutto nel mondo del calcio, morto Carlo Ricchetti. Il cordoglio della Salernitana

Lutto nel mondo del calcio per la scomparsa di Carlo Ricchetti, morto a causa di una malattia. Indimenticato protagonista della squadra granata guidata da Delio Rossi, in serie B, con cui Ricchetti ha collezionato 113 presenze e realizzato 18 reti contribuendo alla promozione in Serie A.
La Salernitana partecipa al dolore della moglie Antonella, dei figli, di tutta la famiglia e dei tanti compagni di squadra con il cavalluccio sul petto nelle 157 partite disputate tra il 1993 e il 1998.
Uomo mite, buono e riservato fuori dal campo e campionissimo sul terreno di gioco, Ricchetti ha segnato anche 25 gol con la casacca della Salernitana, conquistando una promozione in Serie B nel 1994 e in Serie A nel 1998, entrambe da protagonista assoluto. Per lui anche un’esperienza da allenatore nel settore giovanile nella stagione 2005/06. Ha proseguito la sua carriera da tecnico negli staff dei suoi ex compagni di squadra alla Salernitana, Roberto Breda e Mirko Cudini.
