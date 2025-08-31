Lutto a Salerno, muore l’avvocato Giovanni Avallone

Lutto a Salerno per la scomparsa dell’avvocato Giovanni Avallone, protagonista significativo della vita culturale della comunità.
Il ricordo dell’amministrazione comunale di Salerno
Per tutta la vita ha coltivato la passione per l’immagine sia fotografica che audiovisiva diventando uno dei narratori principali della storia salernitana. Con pubblicazioni, servizi e trasmissioni ha indagato e documentato storie e personaggi contribuendo alla creazione dell’identità e della memoria collettive raccolte in un personale e prezioso archivio. Di rilievo il suo impegno per la promozione degli eventi culturali come il Festival del Cinema di Salerno.
