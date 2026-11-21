Cordoglio a Castel San Giorgio per la morte del 18enne Antonio Sorrentino che ha perso la vita nella notte in un incidente stradale.
Era in sella ad uno scooter quando si è scontrato con un’auto proveniente dal senso opposto. Per il 18enne non c’è stato nulla da fare.
Ferito in modo grave il coetaneo, anche lui di Castel San Giorgio, che era con lui sullo scooter. E’ ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Mercato San Severino. Illese le quattro persone che erano nell’auto, una 50enne e tre giovani.
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